フランス・パリ発のフレグランスメゾン「ラルチザン パフューマー」が、伊勢丹新宿店 本館1階にて期間限定ポップアップショップをオープン。ブランド創業当時の建築様式と現代的なデザインを融合させた空間では、伊勢丹新宿店限定の特別なコフレや購入特典が登場します。唯一無二の香りの世界に浸れる、香水好き必見のイベントです♡ 伊勢丹新宿店限定コフレに注目 2026年6月3日（水）より発売され