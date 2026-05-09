台湾の頼清徳政権が提出した防衛力を強化するための特別予算案について、国会にあたる立法院で4割近く縮小した野党案が可決されました。台湾の頼政権は去年11月、中国の軍事的な圧力が高まる中、アメリカからの武器調達などを盛り込んだ今年から8年間であわせて1兆2500億台湾ドル=日本円でおよそ6兆2500億円の防衛力強化のための特別予算案を提出しました。台湾メディアによりますと野党が多数を占める立法院は8日、頼政権が提出し