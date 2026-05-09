新日本プロレスは９日、都内で６・１４大阪城ホール大会のカード発表会見を開いた。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）は、今年２月に極悪殺法で敗れたＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）との雪辱戦となるタイトルマッチに挑むことが正式決定。会見は成田にボイコットされたものの、写真撮影の際に現れた宿敵に襲撃を受け、「負けたら（柔道の）黒帯を返上してやる」と激高した。また、同大会