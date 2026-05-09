仕事と家庭のバランスは、どの家庭にとっても簡単な問題ではないでしょう。だからこそ、選択そのもの以上にどう向き合うかが問われる場面もあるのではないでしょうか。今回の投稿は、土曜日の子どもの参観日と会社の打ち上げが重なった家庭での出来事です。『旦那がお客さんの会社との打ち上げに参加しました。その日は子どもの土曜参観日。会社からは複数人が参加するので、旦那の参加は必須ではありません。ところが旦那は打ち上