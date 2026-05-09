“賛否分かれそう”な新型デザインに反響集まる！独メルセデス・ベンツは2026年4月20日、「Cクラス」初となるBEV（電気自動車）モデルを世界初公開しました。Cクラスは、1982年に登場した「190クラス」をルーツとするミドルサイズセダンで、長年にわたりブランドの主力モデルとして世界的な人気を獲得してきました。【画像】これがメルセデス・ベンツ新型「エレクトリックCクラス」です！ 画像で見る（68枚）今回公開された