私はアサミ（40代）。旦那のケンシロウ（40代）と結婚をして、中学生のジュリと息子（小学生）がいます。そろそろ志望する高校を決めないといけない時期なのでジュリに聞いてみると、「高校は行かない」と言われて、とても驚いています。理由は「お母さんと同じ専業主婦になるから、学力は必要ない」と言うのです。学力は必要だと説得しましたが、何を言っても、現在専業主婦である私の言うことは説得力がないそうで、まったく聞い