ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は5日目を終えた。地元の山田理央（25）が優出一番乗りを果たした。準優9Rはインから先マイも細川に捲り差されて万事休す。だが、2Mで内から迫った鎌倉も含めて2艇をさばくと2周1Mで突き放して勝利。晴れの舞台でまるがめ初優出を決めた。「うれしい。エンジン様々」と愛機に感謝した。今節は師匠の平高も一緒にいるだけに「何かあっても奈菜さんがいる安心感があ