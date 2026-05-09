5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、東京・Zepp Hanedaで開催したライブ『ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-』において、ミニアルバム『ROCK FOR YOU』7月26日のリリースと、ソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」の開催をサプライズ発表した。【動画】「僕の大事にしている楽曲」横山裕も思わず涙した「オニギシ」アニメMV前作の1st アルバム『ROCK TO YOU』と同様に、“ロック”をテーマに掲げた本作には、先行配信中の