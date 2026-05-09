「総利益100億円」を公言している投資家・テスタ氏が9日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の資産の行方について言及した。巨額の資産について「終活でどうしようか考えていますか?」といった質問が寄せられると、テスタ氏は「40代50代で死ぬことなんてざらにあるわけですから全然早いとは思ってないのですけど自分が死んだ後のお金には特に興味がなくて」と返す。「それが国にいっても日本のために使われればそれはそ