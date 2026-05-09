トヨタのスティーブ・ハンセン・ヘッドコーチ（C）JRLOラグビーのリーグワン1部、トヨタを率いる元ニュージーランド（NZ）代表監督のスティーブ・ハンセン・ヘッドコーチ（HC）が9日、今季限りでの退任を表明した。三重とのレギュラーシーズン最終戦後、記者会見で「（HCに就任した）2年前から決めていた。いつか必ずリーグのトップになってくれると思う」と語った。後任には同じく元NZ代表監督のイアン・フォスター・コーチが