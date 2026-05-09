お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が9日、Xの“裏アカ”「鈴原動物園」を更新。「閉園」を伝えると、多数の反響が寄せられた。【写真】衝撃の理由で「閉園」を伝えるカベポスター永見の“裏アカ”「鈴原動物園」は「鈴原県最大の動物園鈴原動物園の公式アカウント」を名乗り、今年4月から「園内がフタコブラクダのテリーくんの2つのこぶから吹き下ろす強風に見舞われてる」「コウモリのねねちゃん他多数が一箇所に