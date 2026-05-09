巨人の田中将大投手（37）が9日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。最愛の母に感謝し、メッセージを送った。放送翌日の10日が「母の日」とあって、この日のテーマは「すごいぞ母ちゃん」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃されたマー君は母について「優しい」とまずは一言。「父のほうが厳しかったので、父を止めてくれたりとか。“も