【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live2026 -Messenger-」の第3弾出演アーティスト5組が発表された。7月10日(金)には、今年3月にデビュー5周年を迎えた岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニットharmoeが2023年以来3年ぶり2回目の出演。7月11日(土)には、TVアニメ「黒執事」セバスチャン・ミカエリス役や