■これまでのあらすじ麻衣の立場が悪くなるように里奈が触れ回っていたことを健太は気づいていた。健太は「やりすぎ」「見過ごせない」と毅然とした態度を取り、里奈に「恋愛だけしたいなら会社じゃないところでしようね」と言い放つ。すると里奈は「私の方がかわいいもん」と泣き出して…。夫は、私のことをちゃんと理解してくれていました。いつも私だけが育児をしている、家事に追われていると思っていましたが、その頑張りをわ