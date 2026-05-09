◇ラグビーリーグワン第１８節埼玉４５―０ＢＬ東京（９日、熊谷ラグビー場）レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、２位の埼玉は６位ＢＬ東京に４５―０の完封勝ち。先発したＳＯ山沢拓也は、この日トップリーグ時代を通じて１００キャップを獲得し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）にも輝いた。試合後は「勝って終えられて、すごくホッとしている」と、表情を緩ませた。見せ場は前半２１分。敵陣での６