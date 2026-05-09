モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が、屋外音楽フェスを満喫するプライベートショットを披露し話題になっている。佐藤は９日までに自身のインスタグラムを更新し「ＪＡＰＡＮＪＡＭ２０２６ＶＩＶＡＬＡＲＯＣＫ２０２６今年もこの季節がやってきた！大好きなフェスの季節がやってきた！」と書き出すと、芝生の上に寝転び、白Ｔシャツ×サングラス姿で満面の笑みを見せるショットや、グレーのチェックシャ