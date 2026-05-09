陸上男子短距離で２０２１年東京五輪代表の小池祐貴（住友電工）が９日、自身のＳＮＳで結婚したことを報告した。９日にインスタグラムを更新し、「小池祐貴はこの度ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました」と報告。「人生何が起こるか分からないもので互いに『この人だ』と直感し、わずか２ケ月で結婚を決めました。不思議と色々な事がとんとん拍子に進み、思い返しても驚きと嬉しさでいっぱいです。これからの