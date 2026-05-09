ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエア金メダル、スロープスタイル銅メダルに輝いた村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が9日、自身のインスタグラムを更新し、芸能界の超大物との2ショットを公開した。「【ジャンクSPORTS】 5月16日（土） 16:30〜17:00と5月23日（土） 16:30〜17:00是非ご覧下さい」とフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）出演を告知し、MCのダウンタウン・浜田雅功との2ショットをアップ