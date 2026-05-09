新日本プロレスは9日、都内で6月14日の大阪城ホールで行われる「DOMINION6.14INOSAKA−JOHALL」の対戦カード発表記者会見を行った。IWGPヘビー級選手権は王者・カラム・ニューマンに前王者の辻陽太がダイレクトリマッチで挑戦することになった。会見に姿を見せたニューマンは辻の前にベルトを見せびらかして、にやりとしながら座った。挑戦者の辻は「間違いじゃなかったと証明するためにその責任をとるため、ベルトを取