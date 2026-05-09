【写真】“自発光”こと、美しい山田涼介のショット（3枚）表紙まとめ（2枚） Hey! Say! JUMPの山田涼介が、5月9日に33歳の誕生日を迎え、様々なメディアがお祝いのメッセージを寄せられている。 ■祝33歳！山田涼介の誕生日にお祝いメッセージ続々 Hey! Say! JUMPが所属するレーベル「Storm Labels」公式では、「33歳のお誕生日おめでとうございます」と絵文字を添えてお祝いメッセージと共に、山