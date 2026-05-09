2026年5月7日、香港メディアの香港01は、中国各地で乱立した人工的な「古城」が、内容の同質化による魅力不足から深刻な経営難に陥っていると報じた。記事は、2025年7月に青海省の大型文化観光グループである青海省旅遊投資集団および傘下の13社が破産したほか、上場している文化観光企業の5割以上が減収となるなど、中国の観光業界が厳しい冬を迎えていると紹介。かつて期待されていた観光業が今や極めて困難なビジネスになってい