■日本全国 道の駅伝道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点第11走者は、年間250日以上のロケをこなすロケ芸人チャンカワイ。北海道西部・日本海をのぞむ道の駅石狩「あいろーど厚田」に到着。目の前の厚田漁港には、日本海で獲れた新鮮な魚介が水揚げされ