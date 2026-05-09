あす5月10日は母の日です。きょう（9日）、東京・品川区では地元の高校生たちがカーネーションを配りながら特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。ボランティアの高校生「今、詐欺防止キャンペーンでお花をお配りしているんですけど」きょう（9日）東京・品川区の商業施設では、特殊詐欺の被害防止を呼びかけるイベントが行われました。イベントでは、私立品川エトワール女子高校のボランティア部の学生らによって「母の日」にちな