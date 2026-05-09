巨人の高梨雄平投手（33）が9日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。母への感謝を語った。放送翌日の10日が「母の日」とあって、この日のテーマは「すごいぞ母ちゃん」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された高梨。早大野球部1年生のころを回想し「めっちゃ早いんですよ、朝。始発・終電の生活だったんですけど。それの、車の送り迎え