医療における消費税の問題を考えるシンポジウム（国際医療福祉大主催、読売新聞社共催）が９日、東京都港区の国際医療福祉大東京赤坂キャンパスで開かれた。大学病院など一部の医療機関で消費税の負担が増していることを巡り、関係者らが意見を交わした。公的保険が適用される医療は消費税が非課税で、患者が消費税を払うことはない。一方で、医療機関は医療機器の購入などで消費税を支払う。この分は診療報酬に上乗せされ、一