塗料などに使われるシンナー不足は解消されつつあるのか？現場を訪ねると、今なお「足りない」との声が相次ぐ。卸業者の中には、限られた入荷を小分けして販売する苦肉の策も。長期化しつつあるシンナー不足、アスファルトや接着剤など石油・ナフサ由来の建設資材の価格高騰は建設業界にも深刻な影響を与え始めている。中には「工事の作業を止めて待つしかない」という声も上がる。【写真を見る】「工事の作業止めて待つしかない」