元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（54）が9日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。はしかのワクチン接種について言及した。日本国内で、はしかが急拡大しており、2026年4月までの感染者数は、前年同期比の約4・5倍となっている。感染拡大の要因としては、インバウンドの増加も指摘されている。対策は2回の麻疹（はしか）ワクチンの接種で、2000年4月2日以降に生まれた人は2回の定期接種を受