Photo: 山科拓郎 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。フロスって、続けようと思うたびに挫折してきました。指に巻く面倒くささ、奥歯への届きにくさ、使い捨てのコスト感……。分かってはいるんだけど、なかなか習慣にならない。そんな経験、ある人も多いのではないでしょうか。「Oral Rich」ブランドが手がける「チタン製Y型フロスハンドル」は、