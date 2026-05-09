キスケが運営する「キスケBOX」は、2026年4月29日、開業25周年を記念した特別イベントを開催した。当日は、これまで支えてきた地域住民への感謝を込めて、館内各所で幅広い世代が楽しめる企画を実施し、各イベント参加者数は延べ400名を超える大盛況。会場には、子どもから大人まで世代を超えた笑顔があふれ、キスケBOXらしい“遊びの感謝祭”として、節目にふさわしい一日となった。■開催の背景今回の25周年イベントは、「地域と