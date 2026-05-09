Photo: 岡本玄介 これでもう手首は痛くないぞ。世の中マウスパッドは数あれど、自分に合ったリストレストを見付けるのは意外と難しいもの。高さや幅、中身の素材や柔らかさがバラバラで、マウスパッドと一体型だと今度はパッド側が好みじゃなかったり…。筆者が使っていたジェル入り一体型リストレストは相性が悪く、長時間のマウス使用でズキっと痛みを感じて困っていました。しかもアレコ