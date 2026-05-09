YouTubeに投稿され話題となっているのは、2頭の父猫である秀吉くんが、大好きな飼い主さんに全力で甘える様子です。なんとしても膝に乗ろうとする健気な姿は「可愛すぎる」と反響を呼び、再生数は1.7万回を突破。コメント欄では「父の威厳が消失（笑）」「親父同士の絡みが最高」と温かな声が寄せられています。 【動画：パパの膝に登って甘える猫→同居猫もやってくると…幸せいっぱいな『微笑ましい光景』】 家中どこでも！