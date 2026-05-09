明るく柔らかなカラーが店頭に並ぶ今のシーズン。その時期にあえて取り入れたいのが「カーキ」。ブラックほど重くならず、春夏らしい色味ともなじみながら、コーデをきりっと引き締めてくれる優秀カラーです。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、こなれ見えが狙えるカーキパンツをご紹介します。 女性らしくはけるカーゴパンツ 【ZARA】「ペーパーバッグカӦ