毛色と性格は本当に関係があるの？ 「うちの子は黒猫だからおっとりしている」といった話を聞いたことはありませんか？実は、猫の毛色や模様を決める「遺伝子」は、脳の神経伝達物質や成長ホルモンと密接に関わっているという研究が進んでいます。 もちろん、人間と同じように育った環境や飼い主との接し方で性格は変わりますが、統計的には毛色ごとに一定の傾向が見られることが分かってきました。 これを「毛