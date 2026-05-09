3.7万「いいね」を獲得しているのは、猫ちゃんに「子猫のときによくやっていたことを試してみた」ときの様子。投稿には、視聴者から「思わず触りたくなっちゃいます」「めちゃくちゃ可愛すぎてズキュンキュンです」「瞬殺の可愛さ」と称賛のコメントが寄せられています。 【動画：『子猫のときの遊び』を『大きくなった猫』に試してみた結果…たまらなく可愛い反応】 赤ちゃん猫の遊びとは？ Instagramアカウント「フォレ