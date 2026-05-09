本拠地マリナーズ戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。先制15号ソロを放ち、4打数1安打1打点だった。第5打席の特大ファウルに地元局も興奮した。村上は初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを捉えた。飛距離380フィート（約115.8メートル）の15号で、ジャッジ（ヤンキース）に並んでメジャートップとなった。9回の