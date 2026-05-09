ユニクロから、マンガUT 集英社創業100周年記念コレクション第2弾が、2026年5月15日（金）に発売されます。（写真）【ユニクロ×ONE PIECE】マンガアートがおしゃれなTシャツコレクションONE PIECE人気キャラが大集合！集英社創業100周年を記念した特別なUTコレクション。『週刊少年ジャンプ』や『週刊ヤングジャンプ』、『りぼん』など人気コミック誌から、人気のマンガをセレクトしたコレクションです。『ONE PIECE』のプリントT