Google Chromeはユーザーの端末上でAI処理を行うための「オンデバイスAI」をPCにダウンロードしています。ChromeはオンデバイスAIについて「データをGoogleサーバーに送信することなく、デバイス上で直接実行されるAIモデルを使用できます」と記載していましたが、2026年5月5日にリリースされたChrome 148でこの説明が削除されていると報告され話題になっています。Chrome removes claim of On-device Al not sending data to Goog