「ファーム・西地区、阪神５−０ソフトバンク」（９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神が完封勝ち。先発の茨木秀俊投手（２１）が７回無失点の快投。序盤からテンポ良く凡打を量産し、五回無死一、二塁のピンチも浅い右飛、見逃し三振、左飛で難なく切り抜けた。打線は相手のミスにも乗じながら効率よく得点を重ねた。試合後の阪神・平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。◇◇−茨木は７回無失点の快