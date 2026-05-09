「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、フライ級の次期挑戦者決定戦となった一戦は、前王者の野田蒼が“三河幕府の若頭”ＫＩＮＧカズを延長判定３−０で下した。開始から激しい攻防が繰り広げられた中で互いに決定打を欠いて、延長戦へ。残り３０秒から野田が左拳から膝蹴りで押し込んだが、ブレイク間際に止まれなかったＫＩＮＧカズのパンチ２発が