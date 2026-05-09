新日本プロレスは9日、都内で6月14日の大阪城ホールで行われる「DOMINION6.14INOSAKA−JOHALL」の対戦カード発表記者会見を行った。NEVER無差別級タイトル戦では王者・成田蓮に前王者のウルフアロンの挑戦が決定した。成田には2月11日の大阪大会でHOT軍の加勢もあり、わずか2分8秒でフォール負け。ベルトを落とした。今回はリベンジ戦。しかし、会見には成田がいきなりボイコット。ウルフは「やりましてね。この前の藤波