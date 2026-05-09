「第２１回マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（９日、多摩川）戸塚邦好（３７）＝１０５期・東京・Ａ１＝が勝負駆けを２、１着と、しっかりまとめて９位で予選突破を決めた。「（勝負駆け成功に）ひと安心ですね」とニッコリ。舟足に関しては「行き足がいい。伸びっぽくなって乗り心地は好みと違うかな。でも、足はいいですよ、ターンもぼちぼち」とトータルの感触は良好だ。相棒の４２号機には「これ、完全に上位機ですね。