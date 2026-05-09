チェルシーのレジェンドであるジョー・コール氏は、チェルシーはジョゼ・モウリーニョを復帰させるべきだと考えているようだ。ECL優勝、そして昨夏にはクラブW杯優勝へ導いたエンツォ・マレスカと袂を分かち、今年の1月に後任としてリアム・ロシニアーを指揮官に迎え入れたチェルシー。しかし、ロシニアー体制はわずか107日で終わりを迎え、現在はカラム・マクファーレンが暫定指揮官を務めている。クラブの崩壊が指摘されるチェル