村松は3番としてしっかり機能している（C）産経新聞社中日は5月9日に行われた巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）に4-2と勝利。連勝を果たし、5位の広島が敗れたため、今季初の最下位脱出となった。【動画】大野は安定したピッチングが光る、完投シーンをチェック投げては先発の大野雄大が7回4安打無失点の好投で同級生対決となった相手先発の田中将大との対決に投げ勝った。大野はこれで3試合連続の無失点投球でチームトップ