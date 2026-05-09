俳優の中村雅俊と４月２８日に急逝した五十嵐淳子さんの三女でモデルの中村里砂が９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。母を亡くしてからの生活の変化を報告した。「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と戸惑っている様子を告白。激励の声には「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者のみなさま、本当にありがとうござ