巨人の堀田賢慎投手（24）が9日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。運動神経抜群な母との思い出を語った。放送翌日の10日が「母の日」とあって、この日のテーマは「すごいぞ母ちゃん」。辻岡義堂アナウンサー（39）から母について聞かれた堀田は「運動神経はいいほうで」と第一声。「中学校の終わりぐらいまで僕のピッチングの球を捕ってく