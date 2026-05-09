フリーの森千晴アナがオールホワイトコーデを披露し反響を呼んでいる。森アナは９日、自身のインスタグラムを更新し白い半袖シャツに白いパンツを合わせた清潔感溢れる全身真っ白なコーデをアップ。「競馬中継第二部は１６時から放送です今日は真っ白」と記し、「＃髪切ったよ」とハッシュタグを付けた。この投稿には「めっちゃめちゃ可愛い〜」「白色のパンツ素敵」「凄く似合ってます」「爽やか〜」「黒髪非常に似合って