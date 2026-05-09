卓球の世界選手権団体戦（９日、英ロンドン）で、女子日本代表が決勝進出を決めた。準決勝で欧州の強豪・ドイツと対戦し、第１試合は張本美和（木下グループ）がハン・インに３―１で勝利を収めると、第２試合は早田ひな（日本生命）がサビーネ・ウィンターに３―２で辛勝。第３試合は橋本帆乃香（デンソー）がストレート勝ちし、５５年ぶりの金メダルに王手を懸けた。試合前に中国メディア「捜狐」は「日本は中国に次ぐ優勝