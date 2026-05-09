ガールズグループBLACKPINKのジスが、衣装未返却の疑惑を払拭した。5月8日、ジス側の衣装未返却を批判していたファッションブランド「JUDASIME」のデザイナー、ベンジャミン・ボルトマンス氏は、自身のSNSに「ジスと彼女のチームに関する状況を明確にし、初めにこの問題を提起した方法についても、自ら責任を負いたい」として、長文の釈明を投稿した。【写真】ボルトマンス氏、ジスをまるで“盗人呼ばわり”?ボルトマンス氏は、「