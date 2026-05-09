【モデルプレス＝2026/05/09】ダンサーのPINKYが5月8日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の窪塚洋介の誕生日を祝う家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳イケメン俳優の妻「センス抜群」豪華デコレーションで誕生日祝福◆PINKY、夫・窪塚洋介の誕生日を家族で祝福PINKYは「Happy 47th birthday，my dearest and best partner」とつづり、5月7日に47歳の誕生日を迎えた夫の窪塚を祝福。テーブルに用意されたバース