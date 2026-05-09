韓国発のライフスタイル型セレクトショップ「ALAND（エーランド）」から、韓国内で高い人気を誇るバーガー・チキンブランド「MOM’S TOUCH」とのコラボレーションアイテムが登場♡2026年5月8日（金）より、ALAND国内全5店舗と公式WEBストア「and ST」、ZOZOTOWNにて発売されます。韓国カルチャーを感じられる遊び心たっぷりの全7型は、ファッション好きもグルメ好きも見逃せないラインアップで